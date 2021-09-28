【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數210.59點，跌1.94點；總計272家漲、410家跌、90家持平；委買3546818張、委賣2065309張；總成交值670.98億元。

(時報資訊)

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