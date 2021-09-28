【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17181.44點，跌132.33點；總計346家漲、543家跌、108家持平；委買16130381張、委賣10242716張；總成交值2551.95億元。

(時報資訊)

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