國內第一檔免疫醫療主題ETF—富邦基因免疫生技(00897)ETF已於9月24日成立，將於10月4日正式掛牌上市。該ETF經理人沈誌棠指出，在新冠疫苗施打覆蓋率逐漸上升的同時，癌症會是中長期醫療領域的眾矢之的，現任美國總統拜登曾說，「當美國政府擊退新冠病毒之後，下一步要做的就是打敗癌症」，因為癌症是與人類健康更息息相關的慢性殺手，癌症醫療市場將持續在上游政府支持到終端需求成長環境下，穩定擴大。目前富邦基因免疫生技(00897)ETF追蹤指數中，癌症醫療成分股占比近3成，是目前國內癌症醫療概念產業占比最高的ETF。

由富邦投信領先業界推出第一檔免疫醫療主題ETF後，掀起一股基因免疫投資風潮，相關商品也陸續將推出，在最熱門的疫苗主題方面，各商品訴求有所不同，有些強調完整囊括主流疫苗品牌、有些強調單一疫苗品牌佔比高，富邦基因免疫生技(00897)ETF則是鎖定mRNA技術的疫苗大廠，也就是精選疫苗品牌中的精品，把資源集中在最精選的新型技術菁英，同時把個股權重上限設定在4％，達到穩定指數波動、並增加高爆發成分股報酬貢獻率的效果。

目前對人類健康的兩大威脅，除了新冠肺炎之外，就是癌症；癌症長年位居國人十大死因之首，根據WHO估計，2040年全球每年新增的癌症人口將會是2020年的1.6倍，達到3000萬人次。從美國癌症研究中心的數據觀察，在過去40年人類對抗癌症的歷程中，癌症死亡率確實有所下降，但癌症確診比例卻不減反增，代表在未來活著但是罹患癌症疾病的人口會越來越多，這將造成癌症醫療支出持續增加。

美國總統拜登長子於46歲因腦癌逝世，所以在拜登上任後，延續了2016年歐巴馬的政策，把癌症治療列為施政目標之一。在全世界最有權力的人都喊話的背景下，預期癌症醫療市場從上游政府的支持到終端的需求，將持續成長。

沈誌棠也觀察到，面對這勢必到來的問題跟趨勢，生技醫療領域的專家正持續針對這類疾病的藥物或是療程做努力。隨著癌症醫療技術的進步，對抗癌症治療的方式也越來越多元，從傳統的外科手術、化療藥物、放射線治療到近期的「癌症免疫療法」接續出現，成為人類解決醫療難題的推手。現在歐洲、美國、日本很多成熟國家的生技製藥公司，每年都投入大量資金在癌症免疫療法的研發，成長力道相當驚人。在今年全球預估使用的前十大藥物裡(不含新冠疫苗)，就有五項屬於免疫療法、四項跟癌症直接相關，而今年全球前3大銷售藥品中即有2項即屬癌症免疫藥物，過半與免疫相關。

因此，在第三波醫療創新逐漸成長的趨勢下，市場估計，未來5年主要癌症免疫療法的營收，將會以每年超過20％的速度成長。隨著上游政策的支持、中游技術的進步，加上下游癌症人口的需求，在多方環境支持下，癌症免疫醫療相關的商機將具有非常大的想像空間，投資人不妨藉由富邦基因免疫生技(00897)ETF參與相關商機。

(時報資訊)