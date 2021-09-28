【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數210.49點，跌2.04點；總計249家漲、441家跌、75家持平；委買6963070張、委賣4870296張；總成交值568.01億元。

(時報資訊)

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