【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17183.01點，跌130.76點；總計311家漲、590家跌、90家持平；委買28479793張、委賣20938067張；總成交值2139.71億元。

(時報資訊)

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