英國最大智能理財服務公司Nutmeg於當地時間9月25日對全體股東發布通知，摩根大通(JPMorgan Chase)已完成對Nutmeg的100％股權收購。日後Nutmeg將作為摩根大通集團的一員，繼續為客戶提供創新的投資和財富管理服務。

台北富邦銀行於2017年7月及2019年9月經金管會同意兩次投資Nutmeg，合計投資金額為英鎊1,574萬元，每股成本英鎊10.53元；本次摩根大通收購Nutmeg，每股收購價格為英鎊31.96元，北富銀總售出金額為英鎊4,698萬元，扣除投資成本，可認列綜合損益英鎊3,151萬元，約合新台幣12億元，投資回報倍數(MOIC)達3.04倍，是國內相當成功的FinTech投資案，深具示範意義。

Nutmeg是經英國金融行為監理總署(FCA)核可設立的新創金融科技公司，在FCA嚴謹監管下營運穩健成長，成立10年以來持續引領創新，快速成為英國第一大智能理財服務平台，目前為超過15萬位客戶管理達40億英鎊以上資產。未來在摩根大通入主後，北富銀仍將持續與Nutmeg進行業務合作，為台灣投資人提供與世界接軌的優質理財服務。

北富銀表示，自2017年投資Nutmeg後即派任董事參與董事會，並著手規畫業務合作。此後雙方順利完成台灣「奈米投」理財服務的合作開發，於2019年3月經金管會核准試辦，2020年6月正式全面開辦，成為國內創新金融服務的新生力軍。「奈米投」擁有獨特的「Fractional Shares」交易分割技術，只要用最低投資門檻35元美元即可完成原本必須1萬美元以上才能執行的投資配置比例，同時還提供自動再平衡機制(Rebalance)，可24小時監控市場變化並快速做出靈活調整，即使社會新鮮人或小資族也能輕鬆進行投資，造福多元投資客群，落實普惠金融。

(時報資訊)

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