投行高盛28日報告指出，由於能源短缺和大幅削減工業產出增加「巨大的下行壓力」，因此將大陸2021年的經濟增長預期從8.2％下調至7.8％。

路透報導，由大陸環保措施、供應制約和價格飆升所造成的電力供應緊縮，已經迫使各地的工業部門限制生產，並使一些省份拉閘限電，以確保居民用電與取暖。

高盛估計，多達44％的大陸工業活動受到影響，可能導致第三季GDP增長年率下降1個百分點，第四季下降2個百分點。

大陸政府整頓房地產和科技業，以及房地產巨頭恒大集團的命運為何，引發市場擔憂，已經讓大陸經濟前景蒙上陰霾。

高盛表示，第四季仍然存在相當大的不確定性，上行和下行風險主要取決於大陸政府如何應對恒大債務問題、環保目標執行的嚴格程度，以及政策放寬的程度。

(時報資訊)