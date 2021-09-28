昔日「台灣第一小生」林瑞陽和同為演員的太太張庭，在大陸經營微商保養品事業有成，身價超過300億人民幣（約1200億台幣），光一年就要繳21億人民幣（約91億元台幣），但張庭日前突註銷當地的9間公司、傳逃回台灣，儘管本人解釋只是因無拓展業務所以註銷，但媒體人粘嫦鈺認為事情沒這麼簡單，直言林瑞陽、張庭已被大陸當局當追稅的目標之一。

大陸政府已開始整肅演藝圈，頒布「查稅令」打擊明星逃漏稅等問題，巧合的是，最近已有近700家明星工作室被註銷，包含台灣民眾所熟悉的張庭也在內，一口氣把9家公司全註銷，節目《新聞挖挖哇》近期探討其背後的原因，粘嫦鈺聽上海從事經紀工作的朋友表示，大陸政府已將矛頭從北京轉往上海，一線藝人幾乎都先休息一陣子躲避風頭，因為工作室就算註銷，還是有辦法被查稅，且恐怕會追溯到五～十年之間的稅。

目前人在上海的林瑞陽夫婦，粘嫦鈺大膽猜測他們會有危險，「現在風聲那麼大，趙薇都不曉得人在哪裡了，范冰冰稍微出來就被人家檢舉了，賺那麼多錢，到底你們的錢在哪裡，你繳了稅沒有，捐了多少錢，可是你還是很有錢啊，大陸接下來要重點監控控管跟追稅微商，他們兩個又是微商兩大指標人物，所以他們是不安全，才會顯現出來這麼焦慮。」粘嫦鈺認為張庭、林瑞陽現在還能在鏡頭前笑嘻嘻的展現雄厚財力，只是為了凝聚下線的心，一切都是演出來的。

鄭弘儀不明白為何外界要說張庭「逃回台灣」，狄志為率先脫口：「因為她回不來啊」粘嫦鈺補充說明：「她可能到機場才發現說你請回，被列入監管名單，沒辦法讓你想走就走。」律師劉韋廷則接話表示大陸有金偵糾察隊，「直接就把你抓走了，或是在海關就把你境管」他也猜測張庭註銷工作室有可能不只是因為沒有開展業務，「或許曾經有用過這些公司，有很多稅務上或是法律上面一些不良的紀錄，政府可能還沒有被發現，可是擔心再來有可能被查，通通都先關掉。」他強調在大陸逃漏稅是刑法，最高可判死刑。

劉韋廷分析很多藝人會用工作室逃稅，因為算在個人收入會課所得稅，但進到工作室就會換課固定20%的營所稅，有機會被少課稅，而且這筆收入還可以報很多的支出，扣完公司根本沒賺錢，他直言：「現在為什麼藝人工作室很多都關掉，因為這個就是最大逃漏稅的來源。」劉韋廷也說林瑞陽、張庭這兩位微商大戶現在就是重點人物，「你看阿里巴巴神通廣大夠大夠厲害吧，哪一個沒有中槍倒下去的？」

【新聞挖挖哇】張庭直播淚崩！林瑞陽千億身家風雲變色？替老公下跪慶生之必要 20210927｜來賓：狄志為、呂文婉、陳高超、粘嫦鈺、劉韋廷

(時報資訊)

主要市場指數 紐約道瓊 34869.37 +71.37(0.21%) S&P500 4443.11 -12.37(0.28%) Nasdaq 14969.97 -77.73(0.52%) 費半指數 3445.44 -8.48(0.25%) 日經225 30155.97 -84.09(0.28%) 南韓KOSPI 3100.05 -33.59(1.07%) 香港恆生 24592.41 +383.63(1.58%) 上證指數 3601.74 +18.91(0.53%) 深圳成指 14354.88 +10.59(0.07%) 英國FTSE 7063.40 +11.92(0.17%) 法國CAC 6650.91 +12.45(0.19%) 德國DAX 15573.88 +42.13(0.27%)