【時報-台北電】28日三大指數開低走高，創業板指一度拉升逾1%，隨後回落。地產股大幅上揚，石油、煤炭、電力、燃氣等週期板塊再度強勢拉升，證券、銀行板塊活躍；白酒、食品加工、養殖業等大消費板塊集體回檔，鹽湖提鋰、醫美等板塊下行。總體而言，市場風格持續切換，個股漲跌參半。

大陸央行提出，要維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。推進金融高水準雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。今日地產股走路有風，金科股份、保利發展、金地集團、招商蛇口、等多股大幅拉升。

午間收盤，滬指漲0.53%，報3601.66點；深成指漲0.14%，報14364.22點；創指漲0.03%，報3232.66點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #創指

主要市場指數

紐約道瓊
34869.37 +71.37(0.21%)
05:25
S&P500
4443.11 -12.37(0.28%)
05:25
Nasdaq
14969.97 -77.73(0.52%)
05:16
費半指數
3445.44 -8.48(0.25%)
05:16
日經225
30155.97 -84.09(0.28%)
13:16
南韓KOSPI
3100.05 -33.59(1.07%)
13:16
香港恆生
24592.41 +383.63(1.58%)
13:21
上證指數
3601.74 +18.91(0.53%)
13:21
深圳成指
14354.88 +10.59(0.07%)
13:21
英國FTSE
7063.40 +11.92(0.17%)
09/27
法國CAC
6650.91 +12.45(0.19%)
00:05
德國DAX
15573.88 +42.13(0.27%)
09/27

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