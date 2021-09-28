【時報-台北電】28日三大指數開低走高，創業板指一度拉升逾1%，隨後回落。地產股大幅上揚，石油、煤炭、電力、燃氣等週期板塊再度強勢拉升，證券、銀行板塊活躍；白酒、食品加工、養殖業等大消費板塊集體回檔，鹽湖提鋰、醫美等板塊下行。總體而言，市場風格持續切換，個股漲跌參半。
大陸央行提出，要維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。推進金融高水準雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。今日地產股走路有風，金科股份、保利發展、金地集團、招商蛇口、等多股大幅拉升。
午間收盤，滬指漲0.53%，報3601.66點；深成指漲0.14%，報14364.22點；創指漲0.03%，報3232.66點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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