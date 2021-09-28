（總統蔡英文出席世界台灣商會聯合總會年會。圖／總統府提供）

總統蔡英文今日出席世界台灣商會聯合總會年會，她表示，政府在上周表示，已經向紐西蘭遞件，正式申請加入CPTPP，這展現出台灣的決心，台灣也做好了準備，希望所有台商朋友可以一起幫忙，為台灣在世界各國打開更多的商機。

蔡英文感謝從世界各地趕回來開會，以及克服時差、在線上一起參與的台商朋友，大家辛苦了，也特別感謝僑委會委員長童振源，他為了僑務工作到處奔波，不久前才回到台灣，雖然今天配合防疫隔離無法來到現場，但他對僑務工作的努力，相信是有目共睹。

蔡英文表示，在全球奔走的台商，都是幫助台灣走向世界的好夥伴，特別是面對嚴峻的國際疫情，台商朋友們透過捐款、捐物資等方式，幫助各國對抗疫情；這些關懷行動，都讓台灣受到各國的肯定和重視。

大家在外打拚，讓世界看見台灣，政府也會全力支持。蔡英文指出，在疫情衝擊下，台商朋友也面臨許多經營挑戰，因此，她也特別請童委員長輔導海外信用保證基金，在今年4月推出了紓困方案4.0。到8個月底，海外信保基金已經承作了200多件紓困案件，幫助台商朋友取得融資超過9,500萬美元。

台商穩住了，台灣產業布局全球也會更穩，蔡英文強調，為了讓台灣走向世界，政府在上周已經向紐西蘭遞件，正式申請加入CPTPP。這展現出台灣的決心，台灣也做好了準備，希望所有台商朋友可以一起幫忙，為台灣在世界各國打開更多的商機。

她也希望全球台商回台投資。還記得今年3月，世界台商總會長梁輝騰率團回國訪問，也到總統府跟她見面交流，提供了許多寶貴的意見，其中大家最關注的就是土地、租稅優惠、貸款等問題。

為了讓台商更便利，政府從前年開始就推動「投資台灣三大方案」，提供土地租金優惠、專案貸款等協助，還有專人服務，協助大家解決回台投資大小事。在「投資台灣事務所」努力之下，到今年9月10日為止，已經吸引了991家企業、超過1兆3,000億元的投資。她也希望大家共襄盛舉，一起回到台灣來打拚。

(時報資訊)