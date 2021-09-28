超微半導體(AMD)執行長蘇姿丰(Lisa Su)27日表示，預估全球晶片短缺問題將在明(2022)年下半年逐漸獲得緩解，但她警告，明年上半年晶片供給仍將持續吃緊。

《CNBC》報導，去年疫情爆發造成供應鏈瓶頸後，晶圓製造商正全力支應需求。蘇姿丰表示，新產能可望在未來幾個月開始生產，這將有助於緩解PC零組件以及其他微晶片的短缺。

蘇姿丰在加州比佛利山舉行的Code大會上表示，「產業周期總是起起伏伏，有時會供不應求，有時會供過於求，但這一次的情況不一樣」，隨著新產能的量產，供給將會逐漸符合需求，通常蓋新廠房可能要花18到24個月的時間，某些情況下甚至要花更長的時間，目前這些新產能投資可能是在1年前開始的。

疫情爆發以來，居家辦公使全球消費性電子產品需求激增，蘇姿丰也表示，「疫情把需求帶到新的水準」。報導指出，儘管經濟重啟，對晶片和PC零組件的需求仍相當殷切，短缺已蔓延到包括汽車在內的其他行業。這也讓AMD的股價自去年初以來，上漲了120% 以上，股價來到108美元以上。

對於AMD以350億美元收購賽靈思(Xilinx)，蘇姿丰說，預估收購案將於年底前完成，她還表示，半導體業未來可能會有更多的併購案，如果想要在這個產業實踐遠大的目標，規模是非常重要的。

(時報資訊)