【時報記者林資傑台北報導】資策會產業情報研究所（MIC）今（28）日舉行線上研討會，觀測主要資訊產品趨勢，預期明年筆電及桌電出貨量將出現小幅衰退，僅伺服器出貨維持成長、且動能可望增溫，其中雲端數據中心有望成為台灣伺服器出貨重要動能。

資策會MIC指出，疫後新常態使全球筆電市場維持高原需求，今年全球筆電出貨2.38億台、成長達18.6％。其中，疫情宅商機有利Chromebook代工主力台廠，使台灣今年出貨達1.9億台、成長達17％。

而明年筆電需求則受教育標案收斂與各國陸續解封影響，但企業回歸辦公室可望帶動商用換機潮，加上缺料效益遞延，明年全球筆電出貨量估2.3億台、小減3.4％，其中台灣筆電出貨量估1.86億台、小減2.1％，Chromebook與電競筆電仍為品牌廠重點布局方向。

伺服器方面，疫情推動雲端運算與遠距上班需求，今年全球伺服器市場出貨1299萬台、成長4.6％，明年出貨估達1366萬台、成長5.1％。而台灣伺服器亦受惠全球雲端應用需求大增，今年出貨成長5.2％、明年成長估達6％。

資策會MIC資深產業分析師魏傳虔表示，雲端服務業者的直接採購帶動ODM Direct出貨占比持續提升，明年估達35.5％，顯示雲端數據中心有望成為台灣伺服器產業出貨重要動能，台灣產業開始擴大布局雲端服務業者訂單。

觀察未來5年趨勢，資策會MIC預期，隨著高速運算（HPC）、AI與邊緣運算持續成長，加上x86與Arm架構競爭加速CPU平台更新，將帶動伺服器換機潮。

而桌機今年全球出貨8090萬台、成長0.6％，其中AiO PC與電競桌機在疫情期間逆勢成長。展望明年，隨著各國疫苗覆蓋率提升與陸續解封，企業回歸辦公室將有望帶動以商用市場為重的桌機需求，預估全球桌機出貨為7915萬台、小幅衰退2.2％。

資策會MIC產業分析師黃馨表示，雖然Win 10於2025年停止更新，預期為2024～2025年桌機市場帶來商用換機，但長期而言，筆電取代桌機效應（DTR）仍影響桌機市場，未來5年市場仍呈現平原式衰退，維持7～8千萬台市場需求。

(時報資訊)