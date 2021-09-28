英國一名女子和丈夫非常節儉，總是不斷地努力存錢，吃喝玩樂則能省就省，2人也擁有好的理財觀念，讓女子在35歲時就成功存到100萬英鎊（約新台幣3795萬），過上實現財富自由，且退休四處旅遊玩樂的生活。

根據《鏡報》報導，凱蒂（Katie Donegan）18歲時從牛津大學輟學，到哥斯大黎加從事志工服務，在當地認識艾倫（Alan），2人的儲蓄計劃也就此展開。回到英國之後，凱蒂在倫敦大學攻讀統計學，而這段時間她與父母同住以節省支出，飲食花費也很便宜，更沒有買過任何一件衣服，還直言自己「討厭負債」。

2008年畢業後，凱蒂搬到艾倫的媽媽家同住，藉此省下房租，希望可以存下買房子的頭期款，那段期間她和艾倫總是自己帶便當、開著一台中古Škoda，並邀請朋友來家裡作客，而不是砸錢度過昂貴的一整天，最終小倆口在2010年11月，買下一棟位於貝辛斯托克（Basingstoke）、價值16萬7650英鎊（約新台幣636萬）的2房公寓。

買房以後凱蒂和艾倫仍不斷拚命存錢，到了2014年底，他們每個月已經可以存入3000英鎊（約新台幣11.3萬），並用這些積蓄投資股票；2015年2人已經有29萬1000英鎊（約新台幣1104萬）的存款，同時也設立目標，希望在3年內擁有100萬英鎊，而他們真的做到了，凱蒂也在35歲順利退休。

如今小倆口不用工作，也能透過投資年收6.5萬英鎊（約新台幣246萬），他們時常出國旅遊，還開設部落格教大家如何省錢，凱蒂透露，這麼早退休並不是不喜歡工作，相反地他們十分享受，「但這關乎財富自由和生活品質，對很多人來說，擁有一棟大房子或名牌服飾象徵成功，但我認為擁有自由和選擇，才是最大的成功」。

(時報資訊)