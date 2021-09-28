大陸限電將使主要大豆產地的更多大豆加工企業停工，在嚴重的電力短缺形勢下，當地食品供應中斷的風險加劇。大陸約有一半大豆及玉米產量來自東北地區。

香港信報援引外電消息，知情人士透露，吉林省、遼寧省的一些大豆壓榨廠20日當周已經停工，27日當周晚些時候或10月4日當周可能還有更多企業停業。知情人士指出，豐益國際子公司益海嘉里的一家工廠已經受到部分影響。

報導指出，此前天津市也出現類似停工情況，包括路易達孚、邦吉等公司的部分業務。天津市的大豆加工廠20日當周已經停工，可能要到10月才會復產。

不過，豆粕的需求疲軟將部分緩解停產影響。另外，豬肉價格下跌已經降低種豬的盈利能力，影響飼料需求。

(時報資訊)