【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數210.35點，跌2.18點；總計224家漲、430家跌、93家持平；委買6799064張、委賣4737071張；總成交值480.94億元。

(時報資訊)

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