【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17158.69點，跌155.08點；總計272家漲、607家跌、105家持平；委買27862565張、委賣20426762張；總成交值1791.23億元。

(時報資訊)

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