大陸國家統計局今（28）日公布8月全國規模以上工業企業利潤年增10.1％，比2019年同期增長31.1％，兩年平均增長14.5％。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，8月，工業生產穩中有進，企業經營狀況繼續改善，利潤保持穩定增長態勢。其中，高技術製造業利潤增長17.5％，延續良好發展勢頭。

朱虹指出，8月工業企業效益狀況主要呈現以下特點：

第一，高技術製造業利潤持續較快增長。8月，高技術製造業利潤年增長17.5％，高於規模以上工業平均水準7.4個百分點。其中，受新冠疫苗需求持續旺盛帶動，醫藥製造業利潤增長70.5％，繼續保持高速增長；航空航天器、資訊化學品製造業利潤分別增長1.77倍、86.8％，增速均較上月明顯加快。

第二，採礦業、原材料製造業利潤保持較高增速。8月，採礦業、原材料製造業利潤分別年增1.84倍、39.6％，均明顯高於規模以上工業平均水準；兩年平均分別增長58.1％、36.0％，增速較上月分別加快24.0和4.4個百分點。

其中，受大宗商品價格總體高位運行推動，煤炭行業利潤同比增長2.41倍，增速較上月加快30.0個百分點；油氣開採行業利潤同比增長2.57倍；有色、化工行業利潤分別增長98.9％、66.5％。

第三，消費品製造業利潤穩定恢復。8月，消費品製造業利潤年增長14.4％，高於規模以上工業平均水準4.3個百分點；對規模以上工業利潤增長的貢獻率為29.5％，比上月提高4.8個百分點，對工業企業效益恢復的支撐作用有所增強。

其中，受市場需求回升、產品價格上漲、投資收益到帳等因素推動，化纖、皮革制鞋、紡織服裝服飾行業利潤同比分別增長2.70倍、67.5％、8.1％。

(時報資訊)

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（更新：2021/09/28）
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