104旗下104玩數據針對台灣微型創業調查指出，僅28.2％的微型創業家能撐過3.9年創業天險（全體平均存續期間），各年齡的創業天險呈S形波浪，浪峰集中於年輕學徒/中壯年；行業多為技術藍灰領；七項人格特質顯著：活力、負責任、思辨性、情緒調適、抗壓性、堅毅性、秩序性。

104玩數據表示，分析微型創業超過3.9年的求職會員，從中找出微型創業相對持久的三大關鍵，第一個關鍵，微型創業家的七大人格特質顯著，在2,360個曾經微型創業的人格特質測驗樣本中，微型創業持續超過3.9年的耐力賽贏家有七大特質領先市場59％～70％的受測者；百分等級PR值與微型創業快閃族相比，也有4～6個百分點的領先幅度。

而這七大人格特質彰顯的行為分別是精力充沛活動力旺盛、負責任（做事盡責可靠，願意承擔後果，並信守個人承諾）、思辨性（喜歡抽象思考、解決問題）、情緒調適能力好，遇到外在環境衝擊，心情能迅速回復冷靜平和。另外包括抗壓性好、堅毅性（做事情鍥而不捨、堅持不懈）以及秩序性（喜歡凡事有條理、組織，並重視細節）。

第二項關鍵則是年輕人圖與中壯年居多，3.9年創業天險在各年齡之間形成S形波浪，兩大「浪峰」為20歲以下，年輕學徒創業、或還沒入職及入職沒多久就矢志創業；30歲以上、已有十到二十年職場經驗的中壯年，因擁有更多的人脈經驗和較充沛的資金，且中年重回職場比年輕人更艱辛而有著「非成功不可」的決心。微型創業超過3.9年的比例介於33.4％～38.8％，都高於全體平均的28.2％。

兩大「浪底」則為：20~30歲初入職場，職場歷練不深，或仍徘徊在工作和創業之間的三心二意；50歲以上的退休族，必須禁得起市場快速變化和體力考驗。微型創業超過3.9年的比例介於19.6％～24.4％，都低於全體平均的28.2％。

第三個關鍵則是藍灰領技術創業居多。104玩數據表示，較能突破微型創業天險的行業，以藍灰領技術創業為首，例如：印刷業、金屬製造業、建物裝修或空調工程業等，因有難以取代的一技之長，超過60％皆能突破3.9年創業天險；婚紗攝影及美容美髮平均47％能安度3.9年考驗；微型創業紅海的零售業28.8％撐過創業天險，勉強貼在平均值28.2％之上。

電腦及消費性電子製造業、文化藝術行銷、廣告行銷公關與軟體網路業，由於市場變動快速，若無法與時俱進提出相對應的產品或服務，淘汰壓力大增，有近80％的微型創業者撐不過3.9年。微型創業的另一紅海—餐飲業也因競爭者眾而有76.8％無法安度3.9年。

(時報資訊)