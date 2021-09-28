【時報記者林資傑台北報導】中國大陸限電政策恐再度擾亂產業鏈供需，美股四大指數周一跌多漲少，使台股今（28）日在權值股疲軟下一度重挫200點，僅觀光類股受惠國內疫情趨穩、振興五倍券可望刺激內需消費動能護體下，類股指數開高走揚2.27％至102.09點，回升至近2月高點。

其中，興櫃交易的飯店業者桃禧(2750)繼昨（27）日飆漲16.56％後，今日再開高飆升13.92％至19.15元，衝上14個月高點。自宴會攝影轉向酒店及租賃業務發展的中概股大略-KY(4804)在買盤敲進下放量飆升，一度放量攻上漲停價9.35元。

連鎖餐飲集團王品(2727)續昨日上漲3.87％後，今日在買盤敲進下開高走高、放量勁揚7.8％至159元，經營85度C的美食-KY(2723)同獲買盤敲進，開高後放量勁揚6.38％至150元，雙雙回升至近2月高點。

而以茶飲品牌「Chatime日出茶太」為主力的六角(2729)續昨日上漲3.43％後，今日開高後在買盤敲進下一度飆升8.78％至111.5元，早盤維持逾5％漲幅，回升至近2月高點。興櫃交易的乾杯(1269)昨日上漲4.63％，今日續開高上漲3.45％至138.5元。

觀光飯店業者晶華(2707)、第一店(2706)、雲品(2748)、遠雄來(2712)、宴會業者新天地(8940)及旅遊業者易飛網(2734)、鳳凰(5706)，股價全數齊揚逾1.5％，飯店業者洛碁(8077)亦漲近1.5％，整體觀光類股普遍持穩平盤之上。

不過，10月5日起可望有條件恢復營運的KTV業者好樂迪(9943)及錢櫃(8359)，昨日股價分別飆漲7.64％及6.17％，今日則不漲反跌，好樂迪開低後一度挫跌4.32％、錢櫃開高上漲4.01％後一度翻黑挫跌4.54％，鄰近午盤跌幅仍逾3.5％及2％，表現明顯偏弱。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意