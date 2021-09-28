【時報記者郭鴻慧台北報導】寶成(9904)2021年製鞋業務在第3季受到越南停工影響，恐將導致裕元整體出貨量呈現衰退，但在寶勝營運成長，加上南山人壽轉投資大幅挹注下，法人認為，獲利仍將呈現大幅成長的趨勢，年增率有機會挑戰150%以上，EPS可望超過4元。

裕元2021年第3季雖然受到越南停工，導致單季營運受到影響，不過，觀察現階段美國終端通路庫存水準仍低，客戶未有砍單情況，法人預期，裕元2021~2022年營運將繼續成長且呈現獲利格局，加上南山人壽穩定獲利，寶成營運仍將持穩成長。

展望2022年，寶成2022在製鞋與通路銷售同步成長帶動下，本業獲利將恢復成長動能，不過，南山人壽轉投資收益保守以待，預估寶成明年整體獲利將呈現微幅增加的情形。

裕元為寶成集團旗下子公司，主要負責寶成集團全部製鞋業務，2022年預期整體製鞋在出貨量成長20~25%，單價微幅成長，預估製造端營收將成長26~28%，在通路業務受惠同店成長，及店數增加與電商銷售比重提升，預期通路業務成長11~13%，法人預估，裕元2022年營收及獲利都可望成長。

寶勝國際為裕元持股62.2%，換算寶成間接持股31.79%，營收主要分成零售業務、品牌代理業務等兩部分。預期2022年，在疫情衝擊逐漸淡化，加上氣候不利因素排除，法人認為，寶勝營運將恢復正常水準，2022年營收及獲利都可望成長。

(時報資訊)

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