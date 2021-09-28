陸媒報導，大陸電商巨頭阿里巴巴旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等App，均已接入騰訊旗下的微信支付。淘特、閑魚、盒馬等App日前也已申請接入微信支付，正在等待微信審核。阿里巴巴28日證實此一消息。

受此消息激勵，截至28日中午11時25分，阿里巴巴港股大漲5.63％至149.9港元。騰訊港股上漲1.89％至473.4港元。

香港信報報導，阿里巴巴28日回應，旗下App陸續接入微信支付的消息屬實，又指會繼續與其他平台一起面向未來、相向而行。

中國人民銀行行長易綱9月中在中德央行合辦「金融科技與全球支付領域全景」聯合研討會表示，堅持金融活動全部納入金融監管，強化反壟斷，推動大型互聯網平台企業開放封閉情境，充分保障消費者支付選擇權等。

(時報資訊)

#微信支付 #阿里巴巴 #金融監管 #反壟斷

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