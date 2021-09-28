針對近日網路流傳大陸房地產業者：融創中國紹興分部向當地市政府的「求助」信件一事，融創中國微信公眾號28日港股盤前聲明指出，融創中國從未有過、也沒有任何需求和意願向政府提交類似報告，強調集團項目建設營運正常，整體經營健康。
受此消息激勵，截至28日中午11時3分，融創中國港股股價飆漲16％至15.04港元。
融創中國指出，整起事件的起因是紹興公司負責人得知，24日上午紹興市相關領導將督查黃酒小鎮項目安全生產工作，想藉機針對解決該公司在紹興項目已售房產的網路簽約問題尋求支持，初步整理相關文字內容，作為向政府口頭報告的腹稿，但因操作失誤發至紹興房產交流群組，造成訊息外洩。
(時報資訊)
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