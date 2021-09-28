資策會產業情報研究所（MIC）於9月28日至10月8日舉行《34th MIC FORUM Fall突破》線上研討會，回顧與展望2022年半導體產業趨勢。2021年全球半導體市場規模達5,509億美元，成長率25.1％；展望2022年，預估全球市場規模將達6,065億美元，成長率10.1％，其中，新興應用發展將驅動半導體元件的長期需求，不過在製造、封測產能滿載之下，預期晶片市場供需失衡要到2022年才有機會緩解，未來仍需觀察資料中心、邊緣運算與車用等應用市場需求的成長幅度。

2021年臺灣半導體產業表現優於全球，產值達新台幣3.6兆元（約1,308億美元），年成長率高達31.8％，下半年成長動能將由疫情相關宅經濟驅動的筆電需求，轉向5G、AI、物聯網與車用電子等新興應用。

觀測半導體次產業，資策會MIC指出，臺灣IC設計產業受惠於上半年市場對行動運算晶片、筆電晶片與大型顯示器驅動晶片等需求，營收大幅成長，全年產值首度突破新台幣1兆，達1.1兆元（395億美元），年成長率33.3％。資深產業分析師鄭凱安表示，各應用領域終端產品對晶片需求將持續增加，有利於IC設計營收成長，不過需留意在全球晶圓代工產能緊缺與產能排擠之下，部分晶片交期將持續遞延，如微處理器晶片（MCU）、電源管理晶片（PMIC）與無線射頻晶片（RFIC）等。

資策會MIC表示，2021年晶圓製造產能供不應求，IC製造產值平緩成長，主要來自產品單價持續提升，預估全年為新台幣1.9兆元（688億美元）。鄭凱安表示，半導體晶片缺貨成為全球產業新常態，簽長約與預付訂金來確保產能已成為晶圓代工業者的新營運模式，透過漲價反映成本與提高毛利，同時減少重複下單造成供需失衡的情形，預估全年代工營收可成長20％。針對記憶體，DRAM與Flash價格持續成長帶動國內記憶體三大廠的營收成長，預期DRAM價格與供貨將在2021下半年達到高點。

(時報資訊)