9月以來全球股市仍波動，大陸恒大事件、美國債務上限議題、變種病毒疫情等擾市，觀察產業股票ETF表現，以科技股為主的ETF受壓抑，反觀疫苗話題持續受矚目，各國陸續布局明後年疫苗採購，周邊藥物與檢測醫材需求高，使得獲利面向好，生技相關ETF仍獲青睞，績效仍亮眼。

群益NBI生技ETF（00678）經理人林孟迪表示，新冠病毒疫情為生活帶來莫大改變，投資當然也可從改變中找尋商機，隨著未來各國將朝與新冠病毒共存，將其視為一種另類的流行性感冒，每隔一段時間疫苗施打或將成為往後趨勢，由各國政府政策帶動的疫苗剛性需求商機不容小覷，所掀起的投資契機更不可輕易錯過，相關類股表現值得持續留意。

且人口老化趨勢延續下，對於醫療用品及服務的需求也是與日俱增，對生技醫療產業營運發展亦屬正向支持，中長期表現值得期待。建議不妨以生技指數ETF來介入布局，把握投資機會，其中NBI生技指數是生技醫療類股的重要指標，具有良好的市場代表性，指數成分股集中在生物科技與製藥等創新能力及競爭力俱佳的次產業，相關ETF值得關注。

林孟迪指出，從成分股結構來看，NBI生技指數網羅全球生物科技產業中，最具代表的龍頭企業，在新冠肺炎防疫供應鏈中，包括疫苗、藥物與病毒定序的基因檢測、治療藥物等，在指數中的占比高達42％，值得一提的是，各國最為關切的疫苗，NBI生技指數成分股涵括的主流疫苗品牌最為齊全，包括莫德納、BNT、AZ、Novavax、Sanofi。

此外，指數成分股還包含眾多先進的醫療技術與製藥公司，例如基因治療、癌症免疫等，在醫學藥物與生物技術不斷推陳出新下，更有助宏觀的布局產業先機，掌握生技醫療產業成長的脈動。

(時報資訊)