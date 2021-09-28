近期股市高檔震盪，美國經濟數據公布喜憂參半，市場氣氛相對觀望，美股呈震盪走勢，大陸8月經濟數據表現不佳，加上恒大集團事件衝擊，連帶拖累整體房產股及陸港股表現，台股中秋節連假一過也重挫補跌，但近日快速回穩下，已完全收回失土，重返類股輪動，雖然面對大環境震盪加劇，但企業獲利成長佳，預期基本面有撐，將帶動台股反攻。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，近期台股呈現區間震盪格局，主要是受到消息面影響，台股基本面仍相當穩健，股市長多展望不變。受惠5G、AI、雲端等科技應用，全球半導體產值將再創高，台灣半導體供應鏈占有關鍵地位。

國際半導體產業協會發布最新報告，隨著數位轉型與其他新興科技趨勢興起，2022年全球前端晶圓廠半導體設備投資總額將近1,000億美元、年增約8％，將超越今年的900億美元，估計從2020年到2022年全球晶圓廠設備支出，將連續三年創新高。以地區來看，台灣的260億美元名列第二，顯示整體半導體景氣仍處擴張階段。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，預估2021年全球5G手機銷量可望達5.3億台，滲透率達38％，2022年滲透率將挑戰50％，帶動手機供應鏈零組件升級趨勢，台廠擔綱產業要角，優勢浮現，持續看好相關5G手機供應鏈族群。伺服器供應鏈仍是電子產業中相關需求較健康族群，可持續關注。

(時報資訊)