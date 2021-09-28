【時報記者沈培華台北報導】中鋼(2002)公布調降10月份LEEWAY(次雜級品)盤價，主力產品冷熱軋LEEWAY基價同步下滑，為近16個月首度開低盤。中鋼表示，短期LEEWAY市場隨著市況調整仍屬正常，中鋼公司對11、12月以及明年上半年鋼鐵行情看法仍為正向。

中鋼昨(27)日開出LEEWAY牌價，其中，主力產品熱軋LEEWAY基價下調500元、冷軋LEEWAY下調300元，其餘一般鋼板、電磁鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲等維持平盤。因LEEWAY被視為鋼市冷熱指標之一，因此市場擔憂景氣是否生變。

中鋼表示，LEEWAY市場短期受恆大集團出現債務危機、中國對企業限電等大環境雜音影響，此外，先前LEEWAY市場過熱、產品售價高漲，價格甚至超越一級品，目前適度調整，只是恢復正常而已。中鋼對11、12月鋼價看法仍穩健，以及明年上半年鋼鐵行情仍舊維持正向看法。

中鋼預計，隨著10月下游庫存去化，11、12月旺季行情可望逐步顯現，加上中國大陸祭出能耗雙控、多家鋼廠同步減產，且各國陸續推展基礎建設計畫，剛性需求仍在，原物料如煤價持續高漲，支撐鋼價，中鋼對明年上半年鋼市表現，也持續保持正面態度。

針對第四季展望，法人預期，因下游交貨受船期不穩影響，累積不少庫存，預估中鋼單季出貨噸數310~320萬噸，較上半年單季出貨量330~340萬噸略減。上周以來，外資及投信法人持續對中鋼轉為賣超，致股價從前周的40元高檔向下修正。

(時報資訊)

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