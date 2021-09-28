大陸限電政策對各產業造成不同影響，法人出具最新分析報告指出，9月短天期限電以用電大省為主，10月延續限電機率高，就產業來看，台廠目前以PCB、車用族群產能受影響，而塑化、水泥族群則有望受惠。

美股周一(27日)4大指數僅道指收高，日韓股市今(28日)都下跌，台股也開低走低，盤中一度大跌200點，投資人關心是否與大陸限電政策有關，對台股產業影響有多少。

元大投顧分析指出，台廠目前以PCB、車用產能受影響，但廠商多有因應措施，目前限電省分為位於江蘇的崑山市，台股受影響廠商主要在PCB與車用產業，其他台商在限電區的產能影響情形普遍不大，且多有其他產能可支援。

元大投顧也指出受惠族群包括塑化、水泥，台灣塑化公司因製程不同，而有望因大陸競爭對手遭到限電限制而有所受惠。

元大投顧表示，由於碳中和目標已寫入十四五計劃，高耗能、低附加行業將陸續移出中國大陸，由於碳中和/達峰政策目標緊迫，10月延續限電的機率高，今年因疫情恢復造成的報復性需求使工業用電大增，長江流域經濟重鎮難以達成降能耗目標，高耗電量工業首當其衝。

報告指出，由於能耗政策未達標，江蘇、廣東全面執行能耗雙控，目前影響較嚴重者為位於江蘇的崑山市，當地政府要求企業從26日-30日停產，其中台商在當地有廠房的公司包含被動元件、PCB、組裝代工、電源及零組件廠商。

各產業受影響情形綜整如下：

電子零組件：PCB月營收受影響；網通/組裝影響有限

車用產業：能耗雙控對車用產業台廠影響較大

傳產原物料：台泥/南亞受影響；台塑/台聚/華夏受惠

ODM產業：NB/Server代工影響不大；連結器影響小

半導體產業：能耗雙控對半導體產業影響有限

科技下游：大陸限電對於科技下游產業目前影響不大

LED產業：廠商產能以台灣為主，影響不大

紡織製鞋產業：供應鏈多已轉至東南亞，影響不大

生技產業：大多數產能在台灣，影響不大

(時報資訊)

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