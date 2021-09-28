【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】28日，韓國電池製造業者SK Innovation與美國福特汽車共同表示，將擴大在美國的投資計畫，預計還要再花13兆韓元，約110億美元，最晚至2025年會再建3座電動車電池廠。

　這兩家韓美業者的合資公司BluOvalSK，將在美國田納西州建造1座可組裝與製造電池的廠房。另外，在肯德基州還會建兩家電池工廠，這也福特創立118年以來，最大一筆金額投資案。

　其中，SK Innovation將在未來5年內投資5.1兆韓元，福特會吃下剩下的。預計這3座電池廠的總產能將高達129 GWh，換算下來，每年約可供電215萬輛電動車。

SK Innovation隸屬韓國第3大財閥SK，專事於煉油廠與電池業務。目前，SK Innovation已在美國喬治亞州蓋了一座26億美元的電池廠，將為福特熱賣車種F-150電動皮卡安裝電池。

　SK Innovation指出，到2025年時，將成為美國最大車用電池供應商，總產能預估將超過150 GWh。日前，這家排名全球第6大的電池製造業者SK Innovation曾表示，已獲1,000 GWh的電動車電池肥單，總價值約130兆韓元。

　10月1日，SK Innovation將會把電池部門獨立出來，並計劃最晚至2025年時，陸續投資300億韓元在碳中和業務上。

(時報資訊)

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