中國國務委員兼外長王毅27日指出，部分北約成員國近年派艦機抵近中國周邊活動，但亞太區域不需要建立新的軍事集團，北約應堅持「原有地理定位」，為區域和平穩定發展發揮建設性作用。

王毅昨天與北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）舉行視訊會晤。根據中國外交部官網今天發布的新聞稿，王毅在會中作上述表示。

王毅表示，中方對與北約開展對話交流持開放態度。而推進雙方關係的關鍵是解決好相互認知問題，要理性客觀看待對方，「不偏聽偏信虛假信息，更不應被謊言謠言迷惑。」

他並強調，中國過去不是、今後也不會是北約的對手。中方願在平等和相互尊重基礎上繼續與北約開展對話，促進雙方關係健康穩定發展。

王毅又說，中國堅定奉行防禦性國防政策，始終堅持和平發展，不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍，願與各國分享發展紅利。

他接著表示，亞太地區是中國的安身立命之所，近年來一些北約成員國派艦機抵近中國周邊活動。但亞太地區「不需要建立新的軍事集團，也不應當再引起大國對抗，更不應搞旨在鼓動新冷戰的小圈子。」

王毅並強調，北約應當「堅持原有地理定位」，為區域和平穩定發展發揮建設性作用。

新聞稿引述史托騰柏格表示，北約並不把中國視作對手，願在相互尊重、不預設任何前提條件的基礎上，發展與中國的建設性關係，包括繼續開展對話交流，在防擴散、氣候變化等一系列問題上探討合作。

據新聞稿，雙方還就阿富汗局勢等共同關心的問題交換意見。

新聞稿稱，雙方都認為這次視訊會晤是「積極和建設性的」，願繼續開展溝通，用好業已建立的對話機制，提高對話品質，在反恐、反海盜、網路以及國際維和等領域推進務實合作。

(時報資訊)