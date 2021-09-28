高市府搶攻振興五倍券商機大餅，推出「高雄開就賺」振興活動，將抽出光陽電動機車。（柯宗緯攝） 高市府搶攻振興五倍券商機大餅，推出「高雄開就賺」振興活動，將抽出光陽電動機車。（柯宗緯攝） 高市府搶攻振興五倍券商機大餅，推出「高雄開就賺」振興活動，今（28）日大動作到高雄展覽館公布「紙本振興券兌領高雄券」方案，在「發放高雄券振興夥伴」店家消費，就可以領到高雄券，重點是可「隨領隨用」，市府也大手筆祭出日日抽iPhone 13、周周抽光陽電動機車與PS5、月月抽Tesla（特斯拉）。

高市府搶攻振興五倍券商機大餅，推出「高雄開就賺」振興活動，今（28）日大動作到高雄展覽館公布「紙本振興券兌領高雄券」方案。（柯宗緯攝） 「高雄開就賺，獎品抽就送！不怕你花，不怕你抽」高雄市長陳其邁幽默說，抽到「精神衰弱」為止，這不是「魷魚遊戲」，而是溫暖的故事。市府這次總共編列5億預算，精準對接到餐飲、百貨、商圈等受損產業，希望能加快振興腳步，恢復正常生活。

高市府搶攻振興五倍券商機大餅，推出「高雄開就賺」振興活動，今（28）日大動作到高雄展覽館公布「紙本振興券兌領高雄券」方案。（柯宗緯攝）

持紙本振興券領取高雄券方式。（高市府提供） 持紙本振興券領取高雄券方式。（高市府提供） 副市長史哲表示，受疫情影響，高雄百貨公司、住宿業、餐飲業營利事業銷售額相較於去年同期分別衰退17.93％、22.16％及16％。紙本方案針對百貨、旅宿、餐飲業進行「精準振興」，民眾持振興券在百貨業滿5000元，就送1000元高雄券；旅宿業滿1000送200；餐飲業滿500送100，讓「五倍變Ｎ倍」！

日日抽iPhone 13、周周抽光陽電動機車、半個月抽1台PS5、月月抽1台Tesla，超多大獎等讓民眾帶回家。（高市府提供）

商圈夜市振興部分，推出超狂「200換400」方案，於本市指定的46處商圈夜市，持200元紙本振興券至現場，即可兌換400元商圈夜市券，加倍換、加倍賺。（高市府提供） 經發局長廖泰翔說明，除紙本方案外，也同步公布抽獎規則及商圈夜市券。抽獎部分，繼去年時時抽後推出「日月抽」活動，不論是現金、振興券、高雄券、商圈夜市券消費滿額，上網登錄發票通通都可以參加。

日日抽iPhone 13、周周抽光陽電動機車、半個月抽1台PS5、月月抽1台Tesla，超多大獎等讓民眾帶回家；商圈夜市振興部分，推出超狂「200換400」方案，於本市指定的46處商圈夜市，持200元紙本振興券至現場，即可兌換400元商圈夜市券，加倍換、加倍賺。

廖泰翔指出，整體活動期間就是10月10日開始到明年5月1日，每月1日抽出特斯拉，第1台11月1日，最後1台5月1日，總計7台特斯拉。

至於抽獎資格，廖泰翔表示，一般消費500元一次登入發票可抽一次，如果1000元就有兩次抽獎資格；振興券五倍券使用的話，滿200元，就有一次抽獎資格。每張發票最多30次抽獎資格，也就是一般消費最高就是1萬5000元。

今活動現場還打造價值5億元的高雄券「金字塔」，觀光、旅宿業者也摩拳擦掌，準備搶攻振興商機。高市觀光協會理事長劉坤福表示，高雄市防疫做得好，雖然旅宿業受很大衝擊，但在市府全力防疫下，旅宿業已慢慢振興，相信高雄觀光旅宿業很快能蓬勃發展。

(時報資訊)