外媒報導，深圳市政府正在調查恒大集團的子公司恒大財富，這是大陸官方對這家房地產巨頭財富管理危機展開調查的初步跡象。

截至28日上午10時46分，港股上市的恒大集團、恒大汽車、恒大物業、恒騰網絡股價分別大漲5.49％、15.84％、2.01％、7.89％。

路透報導，在一封致投資者的信中，深圳市地方金融監管局表示，深圳市政府相關部門已經針對恒大財富的情況收集公眾意見，正在對該公司的相關問題展開徹底調查。信中並要求恒大集團、恒大財富努力償還投資者。

報導指出，與其他債務沉重的企業集團一樣，恒大向投資者發行高收益理財產品，這是避開政府貸款限制的流行借款方式。

隨著財務危機加劇，恒大的財富管理部門9月稍早時未兌付一筆理財產品，導致投資者抗議。

(時報資訊)