聯準會（Fed）官員卡普蘭（Robert Kaplan）與羅森格倫（Eric Rosengren）27日（周一）相繼宣布退休，兩人日前遭揭露去年在股市交易獲利，引發外界抨擊，也帶動Fed的道德規則應該重新修訂的聲浪。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭以自身投資引發爭議為由，表示於10月8日退休，波士頓聯準銀行總裁羅森格倫則提到因自身長期健康狀況，決定9月30日退休。

美國12家聯準銀行的總裁輪流擔任Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）投票成員，參與制定利率的重要決策。

先前卡普蘭與羅森格倫遭爆去年在Fed積極救市之際頻繁進出股市，立即掀起輿論熱議。Fed主席鮑爾本月稍早承諾將檢視與修改該央行內部道德規範。

(時報資訊)

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