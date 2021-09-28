【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數210.87點，跌1.66點；總計246家漲、395家跌、89家持平；委買6614220張、委賣4547018張；總成交值408.25億元。

(時報資訊)

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