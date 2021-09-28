【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17164.17點，跌149.60點；總計291家漲、568家跌、109家持平；委買27210451張、委賣19677963張；總成交值1525.47億元。

(時報資訊)

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