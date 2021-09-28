中國市場利空消息頻傳，先前監管風波尚未平息，之前又爆出恒大集團事件，引發投資人恐慌情緒再起。法人表示，短期內中國股市的波動或許會繼續上升，但非所有個股都會下跌，甚至可以其中找到投資潛力且獨一無二的企業，這類公司的市占率擁有主導地位，其絕對估值在當前的價位下將更具吸引力。

資本集團表示，今年中國深受監管政策的陰霾壟罩，但其中有部分的監管舉措並不完全是負面影響。以互聯網平台來說，其監管目標可能是遏止壟斷和寡占，避免迫使商店簽訂獨家合約，或是採取掠奪性的行銷策略。這一輪監管行動是促進競爭並創造有利於小型企業蓬勃發展的環境，從而令不論是B2C或是B2B領域的產品，消費者都能受惠其較低的價格。雖然短期內可能造成較大的波動，但長遠而言，能增加競爭推動良性發展，但其它受監管的領域可能就沒這麼樂觀。

資本集團表示，雖然某些企業和產業面對較高的不確定性，但與政府重點策略較為一致的其他商業範疇則有望迎來投資機會，像是電動車，及相關綠色能源產業。因有助引領中國邁向乾淨能源，減少碳排放和汙染所導致生育率下降以及生存環境不佳等種種問題，將有望通過投資增加而受惠。此外，進口替代亦是中國重要的關鍵部署之一。進口替代涉及醫療、科技等各產業，其中以半導體別具戰略意義，尤其在美國對電信巨擘華為頒布禁令後，中國更致力於提高半導體設計和製造技術。

資本集團認為，中國在監管浪潮高低起伏和經濟下行時，仍具有發掘利好的投資機會，中國股市是典型有利審慎選股者的市場，優質企業和創新機遇不斷湧現。

(時報資訊)