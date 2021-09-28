日前中國大陸以含有介殼蟲名義，禁止台灣釋迦和蓮霧進口，台灣民意基金會針對這項議題進行調查。民調結果顯示，66％的受訪者認為北京片面禁止台灣釋迦與蓮霧進口不是適當的決定，僅1成4認為適當。

民調問題為：「中共當局9月18日宣布『因檢驗出有害生物，20日起將暫停台灣釋迦和蓮霧進口。』一般說來，您覺得中共當局單方面這麼做，不經兩岸協商，適不適當？」

民調結果顯示，2.6％非常適當，11.7％還算適當，33.4％不太適當，32.8％一點也不適當，19.5％沒意見、不知道。

台灣民意基金會指出，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，6成6認為對岸片面禁止台灣釋迦與蓮霧進口不是適當的決定，1成4認為適當。

繼3月份禁止台灣鳳梨輸出後，9月再度禁止釋迦與蓮霧輸出，台灣民意基金會指出，引起32％的民眾不滿，台灣農民對北京片面禁止台灣水果進口一事似乎顯得比其各種行業更有同理心，20.5％覺得北京當局的上項舉措是適當的。

但台灣民意基金會認為，這次片面禁止台灣釋迦與蓮霧進口一事，似乎已被台灣當局刻意冷卻，不像 「三月鳳梨事件」那樣如火如荼地進行群眾動員反制。曾在第一時間跳出來反彈中共的 農委會主委陳吉仲，發言主要內容是批評北京當局片面決定，不進行兩岸協商。事實上， 關閉兩岸協商大門的是北京當局，而這也是兩岸之間最根本的政治問題，不是農委會能解決的。未來因中共水果禁令所造成的相關問題，包括果農的損失等等，將如何解決，有待觀察。

(時報資訊)