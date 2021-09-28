【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠新漢(8234)股東常會通過配息0.8元，今（28）日以22.9元參考價除息交易。新漢股價近期自8月底21.35元的近15月低檔回升至22.35～24元區間，昨日一度拉高勁揚3％、終場上漲1.94％，惟今日受大盤重挫拉回影響，開低走跌逾2％，窘陷貼息態勢。

新漢受中美貿易戰及新冠肺炎疫情影響，壓抑機器人、網路攝影機、智慧製造、智慧交通、智慧醫療解決方案等產品市場需求，在各產品線出貨「消多漲少」下，2020年營運終止連2年成長。不過，工業4.0相關解決方案業務逐漸開展，預期今年將有較明顯成長。

新漢2021年上半年合併營收28.57億元、年減10.67％，為近5年同期低點。毛利率22.12％、營益率負0.8％雙創近3年同期低點，本業3年來首見虧損。雖有業外收益挹注，歸屬母公司稅後虧損0.21億元、每股虧損0.15元，雙創同期新低，為近18年同期首見虧損。

不過，新漢8月自結合併營收6.19億元，月增達19.57％、年增達18.4％，回升至今年來高點。累計前8月合併營收39.94億元，雖年減7.24％、續處近5年同期低點，但衰退幅度已較前7月10.8％顯著收斂，下半年營運動能可望回升。

新漢董事長林茂昌指出，公司已轉型為工業4.0整體解決方案的創新創業集團，硬體平台及解決方案均將成為重要成長引擎。將持續以此定位行銷軟硬體產品，持續在台灣「異業結盟、整廠輸出」，在中美及東南亞等新興國家深入擴大布局，以掌握成長契機。

林茂昌表示，去年業績受疫情影響略有衰退，今年上半年則遭逢缺料危機，景氣亦不容樂觀，但疫苗已使全球經濟復甦，工業4.0、智慧製造、數位轉型相關市場正在升溫，新漢諸多新投資亦開始顯著貢獻營收，在新產品、大客戶、新專案加持下，今年業績仍值得期待。

(時報資訊)

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