【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】28日港股開高走高，目前恆生指數為24,476.36點，漲281.95點或1.16%，國企指數在8,712.13點，漲128.31點或1.49%。
開盤後，大型科技網路族群全面走揚，阿里巴巴漲5%並挑戰150港元，騰訊漲0.5%，美團漲1.4%，京東漲1.8%，小米漲0.2%，快手也漲0.5%。
金融股方面，匯豐控股漲2.3%，中國平安漲0.9%。至於友邦保險、香港交易所、建設銀行與工商銀行持平。
恒大集團旗下各公司表現不錯，中國恒大漲3.1%，恒大汽車漲1.5%，恒大物業與恒騰網絡各漲0.6%與0.5%。
澳門全民篩檢後未採陽，博弈類股翻升，金沙漲逾3%，銀娛也漲近2%。
(時報資訊)
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