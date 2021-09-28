【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】28日港股開高走高，目前恆生指數為24,476.36點，漲281.95點或1.16%，國企指數在8,712.13點，漲128.31點或1.49%。

　開盤後，大型科技網路族群全面走揚，阿里巴巴漲5%並挑戰150港元，騰訊漲0.5%，美團漲1.4%，京東漲1.8%，小米漲0.2%，快手也漲0.5%。

　金融股方面，匯豐控股漲2.3%，中國平安漲0.9%。至於友邦保險、香港交易所、建設銀行與工商銀行持平。

　恒大集團旗下各公司表現不錯，中國恒大漲3.1%，恒大汽車漲1.5%，恒大物業與恒騰網絡各漲0.6%與0.5%。

　澳門全民篩檢後未採陽，博弈類股翻升，金沙漲逾3%，銀娛也漲近2%。

(時報資訊)

#港股 #恆生 #恒大

主要市場指數

紐約道瓊
34869.37 +71.37(0.21%)
05:25
S&P500
4443.11 -12.37(0.28%)
05:25
Nasdaq
14969.97 -77.73(0.52%)
05:16
費半指數
3445.44 -8.48(0.25%)
05:16
日經225
30136.64 -103.42(0.34%)
11:46
南韓KOSPI
3108.49 -25.15(0.80%)
11:46
香港恆生
24568.90 +360.12(1.49%)
11:51
上證指數
3601.66 +18.83(0.53%)
11:30
深圳成指
14364.22 +19.93(0.14%)
11:46
英國FTSE
7063.40 +11.92(0.17%)
09/27
法國CAC
6650.91 +12.45(0.19%)
00:05
德國DAX
15573.88 +42.13(0.27%)
09/27

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