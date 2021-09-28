（雲品國際攜手寶元紀打造全新婚宴事業品牌「蘭克斯特」，迎賓區空間充滿綠意，並以原木家具與家飾打造出貴族莊園的尊榮感。圖／雲品國際）

雲品國際(2748)為擴大婚宴事業版圖，與寶元紀合作規劃的宴會事業全新品牌正式命名為「蘭克斯特」(Lancaster House），並將於2022年2月正式營運，即日起以「君品Collection」平台進行接單，占地1674坪，總桌數規劃88桌，主打「做一日莊園的主人」，桌價自19,990元+10%至45,800元+10%間，將挑戰台中宴會桌價的新高價位，開幕期間也推出了每桌初次見面優惠價 15,990元+10%，問鼎成為台中最受矚目的宴會物業。

寶元紀委託雲品國際營運的宴會事業「蘭克斯特」(Lancaster House）位於台中市崇德路和崇德五路交叉口，地段三面臨路，將耗資上億全新打造出新世代的宴會空間，擁有大量宴會社交空間，並以英式貴族莊園為設計理念，強調場地不拆分銷售，同一時段僅有單一場次的獨立宴會，主打做一日豪宅的主人，更引進君品酒店米其林三星服務團隊與廚藝團隊世界級的頂級服務，目標鎖定中台灣的高端餐飲客群，更以19,990元+10%到45,800元+10%區間的銷售價位，預估年營業額能夠有超過億元以上的貢獻。

2021年的宴會市場因疫情面臨到巨大變革，受到疫情影響的這兩年君品Collection同樣繳出亮眼的成績單，甚至還首創國內辦理線上婚宴的先例，是全球極少數在疫情期間仍有獲利的宴會事業。雲品國際總經理丁原偉表示，雲品希望能在大環境的變動當中，透過新據點穩健地提升宴會市占率，更將連續四年獲得米其林指南榮耀的餐飲團隊與精緻料理引進中台灣，期待能與中台灣本來就競爭激勵的高端餐飲市場激盪出更多的火花。

寶元紀總經理蔡明倫則表示， 疫情讓生活產生了改變，在防疫優先的前提下，與家人朋友的聚會顯得格外珍貴。此次與連續四年獲得米其林三星殊榮的君品團隊合作，希望為台中帶來不同的餐飲體驗。從餐點的規劃到建築外觀設計以及內部裝潢一同攜手君品共同打造，以提供質感的生活出發、融入中部當地的元素，希望讓台灣的宴會餐飲帶來更豐富的味覺饗宴與讓消費者感受到「蘭克斯特」誠摯款待的心意。

雲品和寶元紀合作的宴會品牌「蘭克斯特」，名稱發想源自英國倫敦西區靠近詹姆士宮的蘭克斯特府(Lancaster House），現任王儲查爾斯親王與他的兒子威廉王子和哈利王子即曾經在此生活過，也曾交由英國女王作接待外賓之用，現在是許多電影與電視劇為了替代白金漢宮的取景地點。以英國貴族的獨立莊園為命名與設計概念，是為高端婚宴低調內斂的奢華作最好的註解，將遠離城市喧囂的莊園精神呈現給消費者，設計團隊由「衡美設計」負責，融合了東方美學與西方貴族概念的精神，並透過寶元紀的企業文化特色融入設計，將光影、水色、茶綠，與室內植栽、自然採光的巨型玻璃天井，演繹貴族莊園中大量社交空間的獨特規劃，在大宴會廳中還採用了台灣中部竹山的竹衣裝置藝術，以竹衣飄逸呈現宴會歡聚、彩雲飛天的歌舞禮讚，完美呈現莊園的典雅風格。

「蘭克斯特」(Lancaster House）自即日起受理預訂，並推出四款宴會專案搶攻台中宴會市場，分別有期間限定的「初次見面」方案，優惠價自15,990元+10%起，贈新婚三好禮，另外還有以英國皇室命名的四個包場專案，分別為：夏綠蒂 19,990元+10%、伊莉莎白 21,990元+10%、維多利亞 23,990元+10%與蘭克斯特36,800元+10%等方案，皆附有迎賓酒會、婚禮企劃、婚禮主持與婚禮管家等服務，其中最頂規的方案蘭克斯特，更由蟬聯四屆米其林三星餐廳的頤宮主廚陳偉強親自掌廚。

(時報資訊)

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