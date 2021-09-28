（928世界狂犬病日，共同響應狂犬病防疫。圖／農委會提供）

農委會表示，「世界狂犬病日（9月28日）」的由來是於2007年由非營利組織「狂犬病世界聯盟（GARC）」所發起，並得到聯合國等國際組織共同支持，後續更演變為全球各國共同響應的紀念日，目的在提醒民眾莫忘狂犬病防疫工作，要記得定期帶家中犬、貓等毛小孩施打狂犬病疫苗，不隨意棄養寵物，到了戶外，也不要隨意接觸野生動物，共同阻斷狂犬病傳播。

農委會說明，鑒於全球疫情不容小覷，為遵循疫情指揮中心制定之警戒措施，2021年度世界狂犬病日之主場宣導活動，將以各直轄市、縣（市）動物防疫機關辦理狂犬病預防注射巡迴場次或小型防疫宣導活動取而代之。

農委會指出，我國狂犬病疫情目前仍侷限於野生動物，然而狂犬病可藉由罹病動物抓咬傷後感染所有哺乳類動物，且發病後之致死率幾近100％，提醒飼主應重視狂犬病的危害，每年要記得帶家中毛小孩注射狂犬病疫苗。

農委會指出，依據世界衛生組織（WHO）及世界動物衛生組織（OIE）統計，平均每10分鐘就有1人因感染狂犬病而死亡，在人類感染狂犬病的案例中將近99％是被罹患狂犬病的犬貓咬傷所致，OIE也期望在全球共同努力之下，能夠在2030年達到「零」人類因犬媒介而感染的狂犬病案例。

因此，農委會呼籲飼主，預防狂犬病要遵守二不一要原則，即不接觸野生動物、不棄養家中寵物、並且每年帶家中犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，以確保民眾及動物免受狂犬病威脅，大家一起來共同完成狂犬病的防治工作。

(時報資訊)