人民幣兌美元中間價28日報6.4608元，升值87個基點。上一交易日中間價報6.4695元，上一交易日官方收盤價為6.4614元，上日夜盤收報6.457元。
香港信報報導，中國人民銀行28日公布，為維護季末流動性平穩，28日展開人民幣（下同）1,000億元逆回購（附賣回）操作，期限14天，利率持平於2.35％。這是人行連續第三日進行千億元該期限操作，以助資金市場平穩跨月。28日沒有逆回購到期，單日繼續等額淨投放。
因大陸十一連假，本周（27日當周）僅有四個工作日。因此10月1日500億元逆回購到期，資金交收將延至10月8日，因此本周逆回購實際有到期的僅有9月29日、30日兩天，各600億元。
(時報資訊)
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