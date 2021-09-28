【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美東時間28日，美國聯準會主席鮑爾將出席聽證會，鮑爾在預先講稿中表示，美國目前通膨飆漲速度已比預期更快且時間延續更長，若屆時通膨沒有減緩，聯準會也不會漠視將會出手抑制。

鮑爾這次參加因新冠疫情而起的景氣刺激計畫國會聽證會，財長葉倫也會一塊列席。

在講稿中鮑爾指出，隨著商業活動重啟與各項支出反彈下，物價出現上漲壓力，特別是某些產業供應吃緊。因此，通膨速度將更快且時間更長，不過，還是會回到長期目標值2%範圍內。

不過，反對黨卻質疑，美國通膨搞不好會出現自1970年代以來，從未有過的失控狀況。根據實際數據，美國最近幾個月的消費者物價已連續12個月上揚，且漲幅高達5.4%，達2008年以來最高位置。

鮑爾表示，商業活動因新冠病毒關閉又重啟後，衍發許多問題。這些問題暫時不會消失，可能在未來幾個月都會存在。因供應吃緊、找人不易以及其它因素限制，通膨增加將會持續好一段時間。

鮑爾強調，一旦通膨失控就會出手處理，把通膨拉到合理範圍。美國聯準會在經濟不好時會調降利率，同時，景氣過熱產生過高通膨時，也會升息來抑制。

上周聯準會曾表示，利率還是維持在零到0.25%歷史新低。但將開始慢慢縮減每個月1200億美元購債規模。同時，市場也預測，聯準會將在下次的11月會議中，直接宣布減購資產計畫，待2022年中之前，可望完全取消這種幫助經濟成長的方式。

(時報資訊)