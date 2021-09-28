大陸國家統計局28日公布最新數據，8月規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）6,802.8億元，年增10.1％。
數據顯示，1～8月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額5.6兆元，年增49.5％，比2019年1～8月份增長42.9％，兩年平均增長19.5％。
統計局工業司高級統計師朱虹表示，整體來看，儘管受到疫情擴散、汛情衝擊及同期基數較高影響，8月份規模以上工業企業利潤仍然保持穩定增長，企業經營狀況繼續走俏。但需要關注的是，局部地區仍有疫情，大宗商品價格整體高位運行、國際物流成本較高、晶片短缺等問題仍在推高企業成本，企業利潤持續穩定恢復面臨較多挑戰。
(時報資訊)
34869.37
+71.37(0.21%)
05:25
4443.11
-12.37(0.28%)
05:25
14969.97
-77.73(0.52%)
05:16
3445.44
-8.48(0.25%)
05:16
30127.93
-112.13(0.37%)
10:26
3108.14
-25.50(0.81%)
10:26
24521.51
+312.73(1.29%)
10:31
3583.43
+0.60(0.02%)
10:31
14350.58
+6.29(0.04%)
10:31
7063.40
+11.92(0.17%)
09/27
6650.91
+12.45(0.19%)
00:05
15573.88
+42.13(0.27%)
09/27