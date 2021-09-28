大陸國家統計局28日公布最新數據，8月規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）6,802.8億元，年增10.1％。

數據顯示，1～8月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額5.6兆元，年增49.5％，比2019年1～8月份增長42.9％，兩年平均增長19.5％。

統計局工業司高級統計師朱虹表示，整體來看，儘管受到疫情擴散、汛情衝擊及同期基數較高影響，8月份規模以上工業企業利潤仍然保持穩定增長，企業經營狀況繼續走俏。但需要關注的是，局部地區仍有疫情，大宗商品價格整體高位運行、國際物流成本較高、晶片短缺等問題仍在推高企業成本，企業利潤持續穩定恢復面臨較多挑戰。

(時報資訊)

#疫情 #汛情 #同期基數

主要市場指數

紐約道瓊
34869.37 +71.37(0.21%)
05:25
S&P500
4443.11 -12.37(0.28%)
05:25
Nasdaq
14969.97 -77.73(0.52%)
05:16
費半指數
3445.44 -8.48(0.25%)
05:16
日經225
30127.93 -112.13(0.37%)
10:26
南韓KOSPI
3108.14 -25.50(0.81%)
10:26
香港恆生
24521.51 +312.73(1.29%)
10:31
上證指數
3583.43 +0.60(0.02%)
10:31
深圳成指
14350.58 +6.29(0.04%)
10:31
英國FTSE
7063.40 +11.92(0.17%)
09/27
法國CAC
6650.91 +12.45(0.19%)
00:05
德國DAX
15573.88 +42.13(0.27%)
09/27

延伸閱讀