【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數211.01點，跌1.52點；總計232家漲、363家跌、101家持平；委買6368491張、委賣4295695張；總成交值306.64億元。

(時報資訊)

#櫃買市場

延伸閱讀