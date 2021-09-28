【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17198.81點，跌114.96點；總計266家漲、562家跌、109家持平；委買26003995張、委賣18429566張；總成交值1161.68億元。

(時報資訊)

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