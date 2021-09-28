【時報-盤中焦點股】1.南亞科(2408)：外資連3日買超、下方5日線有撐，股價力守高檔，強於大盤。
2.華紙(1905)：漲價題材吸金，外資昨轉買超1113張，盤初股價一度衝上27.3元、漲逾6.5%。
3.中鋼構(2013)：基本面佳、5日線有撐，盤初逆漲逾1.5%。
4.潤泰全(2915)：5倍券題材撐腰，昨獲三大法人合計買超4040張，盤初股價逆勢彈升約2.5%。
5.鈊象(3293)：前8月獲利創同期高，30日法說在即，今早帶量逆勢彈升逾1%。
6.晶技(3042)：明年營收拚雙位數成長，多方服大補丸，今早逆勢走高逾2.5%。
7.榮科(4989)：銅箔需求旺打壓大盤空方氣勢，盤初持續仰角上攻，拚回50元。
8.西柏(3541)：美系大客戶訂單回溫帶旺營運，量能增加股價續旺，創下逾13個月高價。
9.南僑(1702)：大陸十一長假加溫餐飲需求，市場看好營運受惠，逆勢抗空上漲近1%。
10.欣興(3037)：市場憂蘇州產能受雙控政策影響，早盤再跳水，跌幅達5%，面臨130元保衛戰。
11.永大(1507)：日立將以每股65.1元完全收購，早盤跳空漲停。
12.華擎(3515)：出貨動能回溫，Q4營運有望反彈，早盤帶量上攻、漲約6%。
13.微星(2377)：陸嚴打加密貨幣，衝擊台供應鏈，早盤摔下月線。
14.新天地(8940)：防疫放寬、五倍券加持，外資再度轉買超，早盤上漲近2%。
15.好樂迪(9943)：KTV等娛樂場所有條件鬆綁，惟外資轉賣超，股價回落跌逾3%。
16.台聚(1304)：外資、投信多日力挺，塑化題材多，晨盤續漲近2%。
17.長榮(2603)：營運向上可期，外資喊買升價，惟外資大提款，土洋法人對作，早盤走滑逾3.5%。
18.矽力-KY(6415)：需求不減，電源管理IC廠樂翻，股王續漲逾3.5%，再寫4640元新天價。
19.集盛(1455)：主要產線在台，大陸限電免驚，早盤挾量大漲5.5%，進逼20元及季線。
20.宏益(1452)：昨獲外資反手買超，今逆勢勁揚5%，一舉彈上半年線與季線。
21.弘裕(1474)：獲外資連5買，今放量彈升3.5%。
22.碩禾(3691)：挾電動車及太陽能雙題材，早盤拉出長紅棒大漲近5%，挺進月線及半年線。
23.欣天然(9918)：10月1日除息在即，吸引買盤卡位布局，晨盤急拉觸頂，欲收復50元。
24.國碩(2406)：太陽能股獲買盤點火，今價量俱揚走高4%，攻克月線。
25.龍燈-KY(4141)：估值偏低，近期獲外資偏多操作，連兩日亮燈攻頂，衝上逾2年高價。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)