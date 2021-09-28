大陸當局近期實行嚴格的能耗雙控政策，盼能盡快達成縮減碳排放量的目標，同時壓低飆漲的燃煤、天然氣能源價格，包括江蘇、廣東和浙江等工業大城都受到影響。外媒認為，當工廠被迫停工，將會影響到出貨效率，尤其大陸重要港口寧波、鹽田及蛇口也都在這3省之中，勢必讓全球航運供應鏈受到衝擊。

The LoadStar報導，由於現在是中國大陸向美國、歐洲零售商出貨的旺季，當局的新措施將加劇貨物延誤的可能性，尤其是限電政策可能持續到9月底之後。此外，美國西岸的壅塞問題仍未解決，進口貨櫃數量持續增加，導致卡車運輸和陸運物流能量不足，約有70艘船在洛杉磯和長灘港外等候。

研究諮詢公司Linerlytica分析師Tan Hua Joo表示，「限電政策勢必對工廠的生產線造成影響，短期間內一定會影響貨櫃運輸的數量，不過目前並不清楚該政策實施的時間會有多長，所以無法估算長期的衝擊。」

報導指出，江蘇、廣東和浙江3省是受到限電影響最大的區域，是大陸工業化最高的地方，當地主要以鋼鐵、塑料、家電、化工和紡織品等產業為主，另外大陸最繁忙的港口寧波、廣州、南沙、鹽田和蛇口等港也都在這3省中，因此限電將再次造成全球航運供應鏈的混亂。

中國大陸目前正加緊腳步以達成當局所設下的碳排放目標，先前大陸已對外表示，碳排放會在2030年達到高峰，最終在2060年實現碳中和，中國大陸國家主席習近平上周在聯合國大會上表示，未來不會建造任何媒電廠，因為當局的目標是轉向綠色能源。

(時報資訊)