【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周一收低；科技股的下挫，抵銷了銀行股和能源股的上漲。而德國大選結果，在極左派政黨加入聯合政府的可能性極低，以及政情穩定下，德國股市觸及近十日高點。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌0.87點或0.19%，為462.42點。德國藍籌股的DAX指數漲42.13點或0.27%。

德國中間偏左的社民黨以些微優勢贏得自2005年以來的全國性大選後，即將展開聯合內閣的籌組工作，該黨表示，將尋求在聖誕節前完成與綠黨和自民黨組建聯盟政府。

立場強硬的極左派政黨左翼黨(Die Linke)沒有跨進入議會所需5%政黨門檻，投資人感到欣慰。

貝萊德投資表示，極左派政黨較差的選舉表現，排除了該政黨加入聯合政府以及對德國股市產生負面影響的可能。

德國房地產公司Vonovia、飛機引擎製造商MTU、再生能源公司西門子能源股價皆揚升。

歐股的石油股漲2.8%，達到近三個月高點；銀行股也上漲2.8%。

道爾達能源、荷蘭皇家殼牌、英國石油的股價分別上漲3.4%至4.8%之間，對泛歐指數產生最大提振。

儘管央行政策轉趨鷹派、中國恆大的財務困境、以及通膨的影響，都讓市場承壓，但投資人仍寄望於疫苗能驅動全球經濟的復甦。

IWG大漲4.4%。據媒體報導，該英國辦公室租賃公司正在尋求價值數十億美元的分拆計畫，IWG將分拆為多家公司。

Zooplus上漲4.3%。瑞典私募公司EQT以約33.6億歐元價錢收購了該寵物用品零售商。

Cellnex電信跌4.1%。花旗銀行以估值擔憂為由，下調該公司股票為賣出。

(時報資訊)