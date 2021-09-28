【時報記者張漢綺台北報導】台灣PCB廠聚集蘇州及昆山兩地自9月26日至9月30日限電停產，衝擊相關廠商製造，根據TPCA資料顯示，此次限電事件中，各類型產品PCB廠商因工廠所在地與海內產能分布而有不同程度的影響，另還有原物料與化學品供應同樣受到限電停產，將造成原料供應短暫失衡，進而影響板廠稼動，因此10月以後各省電力供給是否能穩定，將為PCB廠第4季稼動率埋下變數。

大陸國家發展改革委日前公布，2021年上半年，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陜西、江蘇等9個省(區)能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預警，為配合中國大陸政府全面執行「能耗雙控」的政策，自9月中下旬多個地方政府紛紛開始進行限定政策，強制高耗能企業停限產，其中台灣PCB廠商聚集的蘇州、昆山兩地即是重點限電的省份之一。

根據TPCA資料顯示，2021年第2季台商在中國大陸PCB產業產品結構比重依序為4層以上多層板37.3%、軟板26.7%、HDI板19.1%、單雙面板10.6%、IC載板5.1%，在這次限電事件中，各類型產品PCB廠商因工廠所在地與海內產能分布而有不同程度的影響，另還有原物料與化學品供應，如上游供應鏈同樣受到限電停產，將造成原料供應短暫失衡，也將影響板廠稼動。

依目前部分PCB廠商公開資訊顯示，這一波限電停產自9月26日至9月30日，緊接著是中國大陸的十一長假，約影響7到10天的工作日，由於目前正值歐美聖誕節、華人農曆新年前的傳統生產旺季，對於廠商生產調配是一大考驗。

根據TPCA調查，部分PCB廠表示將以調度員工提早休十一長假或降載生產等方式因應，至於客戶部分，則會以持續溝通交期或透過他廠來做緊急的支援調度，以滿足客戶所需。

綜觀此次限電政策來的又快又急，對台灣電路板產業的影響除了短期的停產營收衝擊，類似這樣的限電政策是否會成常態以及限電範圍是否會再擴大，值得持續關注，因此對於10月以後大陸各省之電力供給是否能穩定，將為PCB廠Q4的稼動率埋下變數，廠商須及早做好準備。

不過從近年美中貿易、新冠肺炎疫情、限電政策以及近期相當火熱的淨零碳排議題，顯見現在任何一個單一事件都足以對產業產生巨大影響，未來企業如何進行風險策略管理、海內外產能配置、原物料供應來源的彈性，保持產業升級與分散布局的彈性，以避免大環境突如其來的變數，打亂企業成長的腳步，都值得產業界共同時時省思。

(時報資訊)