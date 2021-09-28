【時報-台北電】28日A股三大指數集體開低，滬指報3577.89點，跌0.14%；深成指報14307.53點，跌0.26%；創指報3219.38點，跌0.38%。央行表示維護房地產市場的健康發展，房地產板塊拉升走高，金科股份觸及漲停，萬科A大漲超6%，保利發展、金地集團、招商蛇口等齊揚跟漲。
煤炭概念開盤拉升，平煤股份漲超6%，廣匯能源、遼寧能源、中煤能源跟漲。天然氣概念股跟著走高，水發燃氣、石化機械繼續漲停，首華燃氣、博邁科、藍焰控股、廣匯能源、新天然氣、洪通燃氣等繼續衝高。
電力股開盤走低，西昌電力、樂山電力、浙江新能、杭州熱電跌停，嘉澤新能、明星電力、江蘇新能跌超7%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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